Вітренко чекає особистої подяки від Гройсмана

Перемога НАК "Нафтогаз України" над ПАТ "Газпром" у Стокгольмському арбітражі сприяла зростанню економіки України.

Про це виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко написав у Facebook.

"Я все ще чекаю на особисту подяку з боку Гройсмана, якому моя команда, завдяки перемозі у Стокгольмському арбітражі, забезпечила можливість виконувати держбюджет і показувати зростання економіки", - написав Вітренко.

За його словами, таке зростання було неможливим, якби Нафтогаз не судився із Газпромом у Стокгольмському арбітражі і не переміг.

"Газпром ще ні разу борги Нафтогазу не списував. Тому і почали судитися... Чи може нам не потрібно було вигравати у Газпрому? Віддати їм 4 мільярди доларів за відібраний газ і ще 80 мільярдів за положенням «бери або плати»? А де взяти гроші на це"? - наголосив виконавчий директор Нафтогазу.

Він стверджує, що без вирішення цих питань у судовій площині Газпром міг би припинити плату за транзит газу територією України.

"Газпром би у якості стягнення боргу утримував плату за транзит. Тобто більшу частину 2018 року і весь 2019 рік ми би працювали без доходів від транзиту. В Україні було б економічне падіння замість зростання. Після 20-го року ми би теж або здійснювали транзит безкоштовно впродовж десятків років, або, знов ж таки, ви можете собі уявити, які б політичні поступки вимагалися. А зараз за рішенням Стокгольмського арбітражу Газпром нам винний 3 млрд дол. До речі, через те, що Газпром не виконував свої контрактні зобов’язання за транзитним контрактом", - впевнений Вітренко.

Він нагадав, що Стокгольмський арбітраж у контракті з Газпромом визначений як єдиний механізм вирішення суперечок. У контракті також зазначено, що його рішення є остаточними та обов’язковими для виконання.

Як повідомляв Укрінформ, 22 грудня 2017 року Стокгольмський арбітраж переглянув формулу ціноутворення на газ за контрактом на постачання газу в Україну, таким чином зменшивши його вартість. 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу до Газпрому про компенсацію 4,63 млрд доларів за недопоставлені обсяги газу для транзиту, із них близько 2 млрд доларів були зараховані арбітражем у рахунок заборгованості Нафтогазу з оплати отриманого у 2014-2015 роках, але не оплаченого газу.

Процес примусового виконання рішення арбітражу відбувається у кількох юрисдикціях: Нідерландах, Великій Британії, Швейцарії та США. У лютому 2019 року Нафтогаз повідомив, що почав процес стягнення активів Газпрому на суму 2,6 млрд доларів за рішеннями Стокгольмського арбітражу у Люксембурзі.