Нафтогаз готує новий позов до Газпрому - Вітренко

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив про підготовку нового позову до російського Газпрому.

Про це він написав у Facebook, коментуючи переговори щодо транзиту російського газу між Україною, Росією та Європейським Союзом.

"Я час не марнував, оскільки працював над позовними вимогами до Газпрому у новому арбітражному процесі..." - написав Вітренко.

Раніше Вітренко повідомляв, що Нафтогаз 1 листопада планує надіслати російському Газпрому позовні вимоги на суму 11 млрд дол., що може стати компенсацією за можливе припинення транзиту газу територією України.

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Як повідомлялося, у понеділок, 28 жовтня, у Брюсселі пройшов черговий раунд тристоронніх консультацій між Єврокомісією, Україною і Росією щодо нового контракту на транзит російського газу на європейський ринок територією України.

У Нафтогазі повідомили, що під час консультацій російська делегація знову порушила питання перегляду рішень Стокгольмського арбітражу, однак офіційних пропозицій з цього приводу не надходило.

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Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року задовольнив вимоги Нафтогазу до Газпрому про компенсацію 4,63 млрд дол. за недопоставлені обсяги газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень Газпром повинен сплатити 2,56 млрд дол. плюс відсотки на користь української сторони.