Шефчович пропонує Україні та Росії підписати газовий контракт мінімум на 10 років

Єврокомісія запропонувала Україні й Росії вирішувати шляхом двосторонніх переговорів актуальні питання щодо арбітражних рішень, антимонопольних розслідувань та прямих закупівель російського газу.

Таке переконання у понеділок в Брюсселі під час пресконференції за підсумками тристоронніх консультацій між Єврокомісією, Україною і Росією щодо транзиту російського газу висловив віцепрезидент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Параметри, як я запропонував, відображують важливість цієї угоди між інтерконекторами України й Росії, тому що така угода потрібна як для довгострокового постачання, так і для короткотермінових контрактів резервування потужностей. При цьому мають відбутися двосторонні переговори між Україною і Росією з врегулювання актуальних питань щодо рішень (Стокгольмського) арбітражу та антимонопольних розслідувань, як і щодо прямих закупівель Україною російського газу», - сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Він зауважив, що порадив Газпрому увійти в контакт з газотранспортним регулятором України, щоб на момент укладення транзитної угоди вже мати погоджені формулу та тарифи, які значною мірою залежатимуть від обсягів постачання газу та термінів дії контракту.

«Після того, як я вислухав обидві сторони, запропонував, що має бути мінімальний обсяг газу на рік, від 40 до 60 мільярдів кубометрів газу, і також гнучкий можливий обсяг від 22 до 30 мільярдів кубометрів на рік. Але я також розумію, що це справа газових операторів - обговорити ці обсяги та включити їх в остаточну контрактну угоду. Я також запропонував термін контракту мінімум на 10 років», - сказав Шефчович.

При цьому він нагадав позицію російської сторони, яка вважає, що методологія формування тарифів може змінитися за п’ять років, що, у свою чергу, може спричинити драматичне підвищення тарифів. Тому російська сторона наполягає на включення в текст угоди можливих поправок у цей період, які мають забезпечити комфортні транзитні можливості.

Як повідомлялося, у понеділок, 28 жовтня, у Брюсселі пройшов черговий раунд тристоронніх консультацій між Єврокомісією, Україною і Росією щодо нового контракту на транзит російського газу на європейський ринок територією України.