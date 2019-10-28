Газові переговори: Нафтогаз вважає конструктивною “транзитну” пропозицію ЄС

НАК "Нафтогаз України" підтримує пропозицію Європейської Комісії щодо майбутніх транзитних контрактів з Росією.

Про це повідомляється на сторінці НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

"Щодо майбутніх відносин у нас спільна позиція з Єврокомісією: новий контракт має бути довгостроковим та на значний обсяг. Він має бути укладений з новим оператором української ГТС, який з 1 січня 2020 року буде виведений з групи Нафтогаз. Європейська комісія представила деталізовану пропозицію щодо продовження переговорів і підписання довгострокового контракту. Ми вважаємо цю пропозицію конструктивною", - зазначили у Нафтогазі.

Компанія висловила думку, що відносини між оператором ГТС України та Газпромом мають відповідати вимогам європейського енергетичного законодавства, яке Україна впроваджує як член Енергетичного співтовариства.

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"На таких саме принципах Газпром працює з усіма своїми контрагентами в Європейському союзі. Впевнені, що перехід на такі правила спростить російській компанії роботу з Україною. Ми готові до продовження конструктивних переговорів в тристоронньому форматі наступного місяця - на експертному рівні і на рівні посадовців", - зазначили у Нафтогазі.

Як повідомлялося, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу до Газпрому про компенсацію 4,63 млрд дол. за недопоставлені обсяги газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень Газпром повинен сплатити 2,56 млрд дол. плюс відсотки на користь української сторони.

У понеділок, 28 жовтня, у Брюсселі пройшов черговий раунд тристоронніх консультацій між Єврокомісією, Україною і Росією щодо нового контракту на транзит російського газу на європейський ринок територією України.

Чинний контракт на транзит, підписаний 10 років тому, завершується 31 грудня 2019 року.

У Росії пропонували продовжити чинний контракт на транзит на 1 рік. Водночас Україна та Єврокомісія виступають за укладення договору на транзит газу терміном на 10 років.