Нафтогаз не отримував пропозицій щодо врегулювання питань арбітражів з Газпромом

Російська сторона у ході тристоронніх переговорів щодо транзиту газу порушувала питання врегулювання ситуації щодо рішень Стокгольмського арбітражу, однак жодних офіційних пропозицій від неї не надходило.

Про це написав НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

"Жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань (виконання рішень Стокгольмського арбітражу - ред.) російська сторона нам досі не передавала. Говорити про будь-які "пакетні рішення усіх проблем" включно з варіантами погашення боргу Газпрому за результатом Стокгольмського арбітражу до цього неможливо. Чекаємо на наступну комунікацію", - написали у Нафтогазі.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель під час свого брифінгу заявив, що рішення Стокгольмського арбітражу не можуть бути просто скасовані.

"Це буде окрема розмова... Ми стоїмо на чіткій позиції захисту українських інтересів. Це не може бути проста відміна (рішення, - ред.) арбітражів. Найближчим часом ми будемо проводити консультації, які призведуть до, підкреслюю, можливих рішень. Я хочу підтвердити, що питання транзитного договору не напряму пов'язане з іншими "пакетними домовленостями", - наголосив міністр.

Він додав, що ухвалення будь-яких рішень базуватиметься на дотриманні українських інтересів. А от питання можливості прямих поставок російського газу в Україну вирішуватиметься на основі спільних інтересів.

"Ми максимально захищаємо інтереси України у питанні арбітражів та прямих поставок газу в Україну від Газпрому. Договір прямих поставок ми можемо розглядати на загальновигідних умовах для двох сторін. Якщо ми говоримо, що ціна має бути конкурентною, тоді можемо говорити про поставки", - додав Оржель.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня у Брюсселі з двосторонньої зустрічі між Україною і Єврокомісією розпочалася низка заходів у рамках тристоронніх консультацій між Єврокомісією, Україною і Росією щодо транзиту російського газу на європейський ринок територією України.

Наступний раунд переговорів з транзиту російського газу ймовірно відбудеться після 11 листопада.

Фото: Facebook Naftogaz