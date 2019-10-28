Транзит газу: Оржель пояснив, чому Україна не погодилася на умови РФ

Під час тристоронніх консультацій щодо транзиту газу через Україну російська сторона пропонувала так званий "пакетний підхід", який включає укладення транзитного контракту одночасно з вирішенням інших питань, зокрема, виконанням арбітражних рішень та прямих закупок Україною газу із РФ.

Але Україна такі пропозиції не вважає пов’язаними із укладенням транзитного договору, заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель у Брюсселі в коментарі журналістам після завершення тристоронніх газових консультацій між Єврокомісією, Україною і Росією, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Питання транзитного договору зовсім не напряму зв’язано з питанням інших пакетних пропозицій… В даному випадку ми максимально захищаємо інтереси України. Сам транзитний договір і ті умови, які ми сьогодні підтримали разом з нашими європейськими партнерами, не зв’язані напрямку з питаннями інших пакетних домовленостей. Ми чітко говоримо про те, що договори на транспортування мають бути чітко відпрацьовані і надані відповідні гарантії на енергетичних ринках Європи і України. А питання пакетних домовленостей мають бути відпрацьовані в рамках двосторонньої взаємодії компаній-суб’єктів господарювання, за умови досягнення взаємовигідних позиції», - наголосив Оржель.

Він зауважив, що найближчим часом українська сторона має намір проводити консультації з цього приводу, результатом якої можуть стати відповідні рішення.

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«Підкреслюю, ми можемо досягти рішень. Але можливо, що ми й не зможемо знайти якісь рішення. В цих умовах головним пріоритетом для нас буде український інтерес», - додав український міністр.

Він зауважив, що головним пріоритетом української сторони залишається забезпечення стабільності постачання газу на європейський ринок, а також отримання від Росії стабільних обсягів газу в кількості, яка необхідна для забезпечення роботи української газотранспортної системи.

Як повідомлялося, у понеділок, 28 жовтня, у Брюсселі пройшов черговий раунд тристоронніх консультацій між Єврокомісією, Україною і Росією щодо нового контракту на транзит російського газу на європейський ринок територією України.

У Нафтогазі повідомили, що під час консультацій російська делегація знову порушила питання перегляду рішень Стокгольмського арбітражу, однак офіційних пропозицій з цього приводу не надходило.

“Жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона нам досі не передавала. Говорити про будь-які «пакетні рішення усіх проблем» включно з варіантами погашення боргу Газпрому за результатом Стокгольмського арбітражу до цього неможливо”, - заявили в українськиій компанії.

Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року задовольнив вимоги Нафтогазу до Газпрому про компенсацію 4,63 млрд дол. за недопоставлені обсяги газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень Газпром повинен сплатити 2,56 млрд дол. плюс відсотки на користь української сторони.