Нафтогаз направив нові позовні вимоги проти Газпрому у Стокгольмський арбітраж

НАК "Нафтогаз України" направив у Стокгольмський арбітраж нові позовні вимоги проти Газпрому. Рішення за цим арбітражем очікувано буде ухвалене у 2021 році.

Про це пише у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Настала наша черга подати "Заяву про захист та зустрічні позовні вимоги". Кількість сторінок тільки основного тексту нашої заяви перевищує 500. До нього додаються 3 звіти міжнародних експертів, які були спеціально для цього розроблені. Також додаються показання свідків і купа інших додатків. Працювали активно над цими документами ми приблизно три місяці. Більш детально про наші позовні вимоги, а також про те, чому вимоги Газпрому є необгрунтованими, я напишу трохи пізніше", - йдеться у дописі.

Вітренко нагадав передісторію цього позову: 18 квітня 2018 року Газпром звернувся до Стокгольмського арбітражу з вимогою про початок арбітражу про перегляд рішення попереднього арбітражу за транзитним контрактом.

"З формальної точки зору, Газпром вимагає внесення змін до контракту, оскільки Газпром вважає, що транзитний контракт накладає на Газпром нерозумно надмірні зобов’язання. Мова йде про контрактне зобов’язання Газпрому подавати для транзиту не менше 110 млрд куб. м на рік. Фінансовий ефект - приблизно 6 мільярдів доларів", - розповів Вітренко.

Нафтогаз звернувся до арбітражу 6 липня 2018 року з вимогою про перегляд транзитного тарифу, який діє з 13 березня 2018 року (дата звернення до Газпрому про перегляд тарифу) до закінчення контракту (1 січня 2020 року) та компенсацію за невиконання Газпромом зобов’язань подавати для транзиту не менше 110 млрд куб на рік починаючи з 2018 року (за минулі роки компесацію вже присудили попереднім рішенням арбітражу).

"Як і щодо перегляду тарифу, так і щодо компенсації за недопоставки мова йде про наслідки дій самого Газпрому. Тобто і тут ми фактично захищаємося і вимагаємо компенсувати збитки, завдані діями Газпрому. Фінансовий ефект - більше 12 мільярдів доларів", - вважає Вітренко.

6 вересня 2018 року Стокгольмський арбітраж прийняв рішення про консолідацію проваджень за зверненням Газпрому та за зверненням Нафтогазу в одне провадження.

"21 вересня був сформований арбітражний трибунал, який розглядає цю справу. 25 лютого був затверджений процесуальний графік. У відповідності до цього графіку Газпром подав "Заяву про позовні" вимоги 14 липня 2019", - розповів Вітренко.

Він відзначив, що попередні справи (контракт на постачання газу і транзитного контракту) Стокгольмський арбітраж розглядав у 2014-2018 роках.

"Як компенсацію наших збитків за рішенням попереднього Стогкольмського арбітражу ми вже фактично отримали газ вартістю більше 2 млрд дол., який був поставлений Газпромом в Україну і кошти від реалізаціі якого були фактично сплачені в держбюджет у вигляді податків та дивідендів Нафтогазу. Газпром ще залишається нам винне 3 млрд дол. Ми розраховуємо, що стягнемо цей борг у 2020 році", - додав Вітренко.