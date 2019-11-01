На “нормандській зустрічі” можуть обговорити газовий контракт України та РФ

Питання транзиту російського газу територією України на майбутній “нормандській зустрічі”, ймовірно, буде обговорюватися, але без прив’язки до виконання Мінських домовленостей і відновлення миру на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на пресконференції у п'ятницю, 1 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“І Меркель, і Макрон представляють Європейський Союз. Оминути це (газове – ред.) питання неможливо, але це не є основою для відновлення миру в Україні. Це є важлива для України частина переговорів, тому що десятирічний контракт закінчується, і є можливість зустрітися. Безумовно, лідери (“нормандської четвірки” – ред.) не можуть таку можливість не використати. Але ще раз – вона не лежить в основі досягнення миру в рамках “Мінська” - це окреме важливе цікаве фінансове питання для нас, але не є питанням відновлення миру на Донбасі”, - сказав Пристайко.

Своєю чергою віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба нагадав, що парламент ухвалив закон про андбандлінг “Нафтогазу”.

“Це не просто зроблено з метою нашої подальшої інтеграції в енергетичній ринок ЄС, але також, щоб обеззброїти Росію на переговорах, коли вона намагається використовувати газ як зброю”, - акцентував він.

Як повідомлялося, у понеділок, 28 жовтня, у Брюсселі пройшов черговий раунд тристоронніх консультацій між Єврокомісією, Україною і Росією щодо нового контракту на транзит російського газу на європейський ринок територією України. Чинний контракт, підписаний 10 років тому, закінчується 31 грудня 2019 року.

Наступний раунд газових консультацій очікується у листопаді.

Зустріч у "нормандському форматі" також може відбутися у листопаді.