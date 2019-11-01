На “нормандській зустрічі” можуть обговорити газовий контракт України та РФ

На “нормандській зустрічі” можуть обговорити газовий контракт України та РФ

Укрінформ
Питання транзиту російського газу територією України на майбутній “нормандській зустрічі”, ймовірно, буде обговорюватися, але без прив’язки до виконання Мінських домовленостей і відновлення миру на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на пресконференції у п'ятницю, 1 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“І Меркель, і Макрон представляють Європейський Союз. Оминути це (газове – ред.) питання неможливо, але це не є основою для відновлення миру в Україні. Це є важлива для України частина переговорів, тому що десятирічний контракт закінчується, і є можливість зустрітися. Безумовно, лідери (“нормандської четвірки” – ред.) не можуть таку можливість не використати. Але ще раз – вона не лежить в основі досягнення миру в рамках “Мінська” - це окреме важливе цікаве фінансове питання для нас, але не є питанням відновлення миру на Донбасі”, - сказав Пристайко.

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Своєю чергою віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба нагадав, що парламент ухвалив закон про андбандлінг “Нафтогазу”.

“Це не просто зроблено з метою нашої подальшої інтеграції в енергетичній ринок ЄС, але також, щоб обеззброїти Росію на переговорах, коли вона намагається використовувати газ як зброю”, - акцентував він.

Як повідомлялося, у понеділок, 28 жовтня, у Брюсселі пройшов черговий раунд тристоронніх консультацій між Єврокомісією, Україною і Росією щодо нового контракту на транзит російського газу на європейський ринок територією України. Чинний контракт, підписаний 10 років тому, закінчується 31 грудня 2019 року.

Наступний раунд газових консультацій очікується у листопаді.

Зустріч у "нормандському форматі" також може відбутися у листопаді.

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