Обстріли у Петрівському свідчать про намагання зірвати "нормандську зустріч" - Пристайко

«Дійсно, (дата нормандської зустрічі. – ред.) залежить зараз від російської сторони більше, тому що ми виконуємо домовленості, які були досягнуті. Ви пам’ятаєте, домовленостей було фактично дві – визнання формули Штайнмаєра як шляху до вирішення цього складного питання, що іде в якому порядку, і розведення в трьох ділянках. Сьогодні ми підходимо до розведення в останній третій ділянці (Петрівському – ред.), тобто в принципі створюємо всі необхідні умови. На жаль, обстріли свідчать про те, що одна із сторін не хоче цього прогресу, тому що це останній крок перед зустріччю», - сказав Пристайко.

Водночас він нагадав про недавню телефонну розмову Президента України з канцлером Німеччини, в ході якої обговорювалася конкретна дата нормандської зустрічі.

«І ми, і французи і німці маємо готовність зустрітися найближчим часом, це залежить від російської сторони. На сьогодні ви бачите по їхній риториці, що все зсувається до того, що ми все ж таки найближчим часом зустрінемося», - спрогнозував міністр.

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Як повідомлялося, 23 жовтня Президент Володимир Зеленський заявляв, що умовами зустрічі лідерів країн нормандського формату є погодження "формули Штайнмаєра" та розведення військових сил і засобів у Золотому й Петрівському.

У вівторок, 29 жовтня, розпочалося розведення у Золотому, що на Луганщині.

Напередодні, 31 жовтня, Зеленський сказав, що розведення у Петрівському планується розпочати 4 листопада.