Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського і Новогнатівки

Станом на 12.30 1 листопада російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції ОС.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

"На Луганському напрямку з 0.30 противник понад пів години з боку населеного пункту Лозове з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського. На Донецькому напрямку о 10.30 окупанти зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли наші позиції в районі Новогнатівки", - повідомив він.

За словами Праути, втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок сьогоднішніх обстрілів немає.

Читайте також: ЄС схвалює розведення військ біля Золотого та закликає Росію до мирних кроків

Упродовж минулої доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил було поранено, ще один наш захисник отримав бойове травмування. Наразі воїни перебувають у військових мобільних госпіталях.