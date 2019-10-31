ЄС схвалює розведення військ біля Золотого та закликає Росію до мирних кроків

ЄС схвалює розведення військ біля Золотого та закликає Росію до мирних кроків

Заява
Укрінформ
Європейський Союз вітає розведення сил та засобів в районі Золотого на Донбасі, яке розпочалося 29 жовтня.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій у четвер, 31 жовтня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми вітаємо поновлення розведення сил в Золотому, яке розпочалося 29 жовтня. Ми також сподіваємось, що розведення у Золотому приведе до зменшення порушень режиму припинення вогню в околицях, де мешкає значна кількість цивільного населення", - йдеться у заяві.

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В ЄС також привітали готовність, висловлену сторонами під час засідання ТКГ 29 жовтня у Мінську, щодо просування по питанню розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське у найближчому майбутньому.

"Такі кроки полегшать страждання цивільних людей, які проживають поблизу лінії зіткнення і несуть основний тягар цього конфлікту. У зв'язку з цим ми віддаємо належне українському керівництву за його непохитну відданість мирному врегулюванню конфлікту і закликаємо Росію діяти таким же чином", - заявили в Євросоюз.

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Як повідомлялося, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці розведення у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Водночас, командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко запевнив, що Збройні сили України готові, у разі будь-яких провокативних дій противника, надати захист цивільним людям.

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