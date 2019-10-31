ЄС схвалює розведення військ біля Золотого та закликає Росію до мирних кроків

Європейський Союз вітає розведення сил та засобів в районі Золотого на Донбасі, яке розпочалося 29 жовтня.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій у четвер, 31 жовтня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми вітаємо поновлення розведення сил в Золотому, яке розпочалося 29 жовтня. Ми також сподіваємось, що розведення у Золотому приведе до зменшення порушень режиму припинення вогню в околицях, де мешкає значна кількість цивільного населення", - йдеться у заяві.

В ЄС також привітали готовність, висловлену сторонами під час засідання ТКГ 29 жовтня у Мінську, щодо просування по питанню розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське у найближчому майбутньому.

"Такі кроки полегшать страждання цивільних людей, які проживають поблизу лінії зіткнення і несуть основний тягар цього конфлікту. У зв'язку з цим ми віддаємо належне українському керівництву за його непохитну відданість мирному врегулюванню конфлікту і закликаємо Росію діяти таким же чином", - заявили в Євросоюз.

Як повідомлялося, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці розведення у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Водночас, командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко запевнив, що Збройні сили України готові, у разі будь-яких провокативних дій противника, надати захист цивільним людям.