Відмова від претензій до РФ коштуватиме Україні $22 мільярди — Коболєв

Україна, якщо погодиться на пропозиції Російської Федерації "обнулити взаємні претензії", втратить 22 млрд дол.

Про це написав у Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Продовжують надходити нові заяви з РФ. Через засоби масової інформації нам пропонують "обнулити взаємні претензії", російський газ за прямими поставками - дешевший, ніж за реверсом. Російська сторона пропонує Нафтогазу "обнулити" майже 3 мільярди доларів за Стокгольмським рішенням і відмовитися від позову ще на 12 мільярдів. До того ж АМКУ пропонується відмовитися від штрафу на близько 7 мільярдів доларів. Разом – 22 мільярди доларів", - написав Коболєв.

Коболєв нагадав, що Україна відповідно до чинного контракту має право отримувати російський газ, однак Газпром відмовляється здійснювати поставки.

"Нам пропонують повернутись до прямих поставок газу з Росії і обіцяють ціну, меншу на 25%, ніж ми маємо зараз з Європи. За діючим контрактом ми вже маємо право купувати російський газ за ціною німецького хабу. Газпром відмовляється виконувати це положення контракту. Традиційно російські поставки, навіть зі знижками за лояльність, чомусь виходять дорожчими, ніж закупівлі за конкурентними цінами в Європі. Це нелогічно, бо Газпром транспортує газ на меншу відстань. Коли Стокгольмський арбітраж виправив цю цінову аномалію, Газпром відмовився постачати газ", - наголосив Коболєв.

Однак Нафтогаз готовий до конструктивного співробітництва заради продовження транзиту.

"Будемо й надалі наполегливо та ефективно захищати як національні інтереси, так і інтереси Нафтогазу. Для Нафтогазу продовження транзиту російського газу є стратегічним завданням. Але на цю проблему треба дивитись з точки зору сухих цифр та фактів... Ми вже давно переконались, що ніщо не обходиться Україні так дорого, як дешевий російський газ. Коли наші відносини з "Газпромом" вдається зробити суто комерційними, баланс витрат суттєво змінюється на користь України", - додав Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, 30 жовтня в Будапешті Путін заявив, що Росії і Україні необхідно обнулити взаємні претензії щодо газової суперечки, при цьому "Газпром" готовий постачати газ українській стороні за значно нижчою ціною, ніж вона платить зараз по "помилковому" реверсу.

Сума боргу російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражного суду збільшилася до 3 млрд доларів.

НАК "Нафтогаз України" 2 листопада 2019 року подав до Стокгольмського арбітражу позов до ПАТ "Газпром" на суму близько 12 млрд доларів (2 млрд грн за недоотриману плату за транзит та 10 млрд доларів компенсації на випадок відмови від використання української ГТС).

У новому позові до ПАТ "Газпром" Нафтогаз вимагатиме перегляду тарифів на транзит газу з березня 2018 року до грудня 2019 року та сплати прискореної амортизації газотранспортної системи (ГТС) у разі припинення транзиту з 1 січня 2020 року.