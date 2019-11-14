Нафтогаз цьогоріч забезпечив 14% доходів держбюджету

НАК "Нафтогаз України" за січень-жовтень 2019 року сплатила до державного та місцевих бюджетів 89,8 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"За оперативними даними, за десять місяців 2019 року підприємства групи Нафтогаз сплатили до державного та місцевих бюджетів близько 89,8 млрд грн податків та дивідендів", - йдеться у повідомленні.

Надходження від підприємств групи Нафтогаз становили близько 14% загальних доходів державного бюджету у січні - жовтні 2019 року.

Як повідомлялося, група "Нафтогаз" є найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2018 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів становив 137,8 млрд грн.