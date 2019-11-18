Нафтогаз отримав офіційну пропозицію Газпрому щодо транзиту газу

НАК "Нафтогаз України" отримав від російського ПАТ "Газпром" офіційну пропозицію щодо транзиту газу територією України у 2020 році.

Про це виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко написав у Facebook.

"Нарешті отримали факсом пропозицію від Газпрому, про яку пишуть всі ЗМІ (включно зі змістом цієі пропозиції). Уважно її вивчимо і надамо конструктивну відповідь найближчим часом", - написав Вітренко.

Він також запевнив, що Україна буде надійним партнером для Європи щодо транзиту газу у повній відповідності до європейських правил.

Як повідомляв Укрінформ, російський монополіст Газпром направив на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозицію про продовження діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік.

У пропозиції Газпрому зазначено, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

Крім того, в офіційній пропозиції за підписом голови правління Газпрому Олексія Міллера серед умов перераховані: скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за "порушення економічної конкуренції"; відкликання клопотання Нафтогазу про ініціювання Європейською комісією розслідування проти російської компанії. Також Газпром чекає на позицію української сторони щодо її готовності безпосередньо закуповувати російський газ до 2020 року.