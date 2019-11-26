Україна закачуватиме у сховища російський газ і без контракту — Вітренко

У разі відсутності нового газового контракту між Росією та Україною з 1 січня 2020 року російський газ буде закачуватися в українські підземні сховища газу (ПСГ) як "газ невизначеного власника".

Про це написав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook у коментарі під постом щодо відповіді Нафтогазу на пропозицію російського монополіста Газпрому.

"Газ без документального оформлення, який буде заходити в Україну, буде закачуватися в підземні сховища газу як "газ невизначеного власника", допоки буде відбуватися документальне оформлення цього газу", - зазначив Вітренко, відповідаючи на запитання одного з користувачів Facebook щодо заходів, яких вживатиме Україна в разі, якщо з 1 січня 2020 року транзит російського газу буде не на контрактній основі, і це розцінюватиметься як контрабанда.

Водночас на зауваження іншого користувача, що вузли обліку ПСГ (зокрема, "Більче -Волиця", "Угерське") є одночасно і митними постами, а митниця не зможе підтвердити закачку контрабанди на зберігання в ПСГ, Вітренко зауважив, що Нафтогаз поки не буде пояснювати "всі нюанси, такі як заміщення і зміни в інструкціях митної служби".

Як повідомляв Укрінформ, контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

Російський монополіст Газпром направив на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік. У пропозиції Газпрому зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових спорів.

25 листопада стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" направив російському Газпрому відповідь на його пропозицію.

Крім того, 25 листопада міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна направила Газпрому проєкти двох договорів, які стосуються транспортування газу.

Згодом в Офісі Президента України повідомили, що Президент України Володимир Зеленський та його російський колега Володимир Путін під час проведеної телефонної розмови торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна – Росія – ЄС.