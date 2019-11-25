Нафтогаз не проти, аби Газпром погасив $3 мільярди боргу поставками газу

НАК "Нафтогаз України" готовий прийняти від російського ПАТ "Газпром" газ у рахунок боргу російської компанії на суму 3 млрд дол, який виник відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це написав у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Ми готові конструктивно розглядати пропозиції Газпрому щодо виконання рішень Стокгольмського арбітражу і відповідної мирової угоди. На сьогоднішній день за остаточним та обов’язковим для виконання рішенням Стокгольмського арбітражу, який визначений у нашому контракті з Газпромом як механізм вирішення спорів, Газпром має сплатити Нафтогазу приблизно 3 мільярди доларів США. Нас влаштовують грошові кошти, але якщо Газпром хоче сплатити цей борг через поставки газу, ми готові розглянути таку пропозицію", - йдеться у повідомленні.

Вітренко зазначив, що в арбітражах Нафтогаз переважно захищається від позовів Газпрому.

"Навіть коли ми подаємо позови з нашого боку, то це позови про компенсацію збитків від дій Газпрому, зокрема через невиконання Газпромом своїх контрактних зобов'язань", - наголосив Вітренко.

Він заявив, що новий контракт на транзит має укладатися за європейськими правилами з відокремленим від Нафтогазу оператором, і такий контракт має бути справедливими і збалансованим сам по собі.

"У відповіді Газпрому ми зазначили, що врегулювання попередніх та нових спорів між Нафтогазом та Газпромом, відкликання нашої скарги в антимонопольний орган Євросоюзу на порушення з боку Газпрому законодавства Євросоюзу про захист конкуренції, а також врегулювання ситуації зі штрафом, який Антимонопольний комітет України наклав на Газпром за зловживання домінуючим становищем, не має бути передумовою для продовження транзиту", - зазначив Вітренко.

На його думку, легітимних підстав для того, щоб не було укладено новий контракт на транзит газу через Україну за європейськими правилами, наразі немає.

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Він висловив упевненість, що українська компанія дотримується конструктивної і неконфронтаційної позиції.

"Тому у відповідь на пропозицію Газпрому ми нагадали про інші варіанти запобігання негативних наслідків від надзвичайних ситуацій, такі як передача газу на кордоні Україна-РФ та операції «своп», які б при цьому відповідали законодавству України та європейським правилам. Ми також запропонували певні додаткові кроки, які потрібні для забезпечення безпеки поставок газу споживачам за таким сценарієм", - додав Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, російський монополіст Газпром направив на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік.У пропозиції Газпрому зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

Крім того, в офіційній пропозиції за підписом голови правління Газпрому Олексія Міллера серед умов перераховані: скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на Газпром штрафу за "порушення економічної конкуренції"; відкликання клопотання Нафтогазу про ініціювання Європейською комісією розслідування проти російської компанії. Також Газпром чекає на позицію української сторони щодо її готовності безпосередньо закуповувати російський газ до 2020 року.

25 листопада стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" направив російському Газпрому відповідь на його пропозицію укласти транзитний контракт чи продовжити існуючий на один рік.