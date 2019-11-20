Газпром збільшив транзит газу через Україну майже до максимуму

Російський Газпром збільшив транзит газу через українську ГТС, щоб скоротити відбір газу з європейських сховищ, а пізніше мати можливість продати газ зі сховищ за вищими цінами.

Про це написав у Facebook глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи" Сергій Макогон.

"Після "пропозиції" Газпрому створюється враження, що Газпром особливо не планує продовжувати транзит через Україну після 01.01.2020", - висловив думку Макогон.

Крім цього, в останні тижні Газпром збільшив транзит через Україну практично до максимуму - 294 млн кубометрів на добу.

"Можна зробити висновок, що Газпром докладає максимум зусиль для того, щоб максимально скоротити необхідність відбору свого газу з європейських ПСГ за рахунок збільшення поставок через Україну з метою його реалізації пізніше за вищими цінами. А ціни безсумнівно будуть вищими, якщо Газпром припинить транзит" , - вважає Макогон.

Як повідомляв Укрінформ, Газпром запропонував НАК "Нафтогаз України" продовжити поточний контракт або укласти новий терміном на рік в обмін на відмову української сторони від рішень Стокгольмського арбітражу.