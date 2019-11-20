Газпром збільшив транзит газу через Україну майже до максимуму

Газпром збільшив транзит газу через Україну майже до максимуму

Укрінформ
Російський Газпром збільшив транзит газу через українську ГТС, щоб скоротити відбір газу з європейських сховищ, а пізніше мати можливість продати газ зі сховищ за вищими цінами.

Про це написав у Facebook глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи" Сергій Макогон.

"Після "пропозиції" Газпрому створюється враження, що Газпром особливо не планує продовжувати транзит через Україну після 01.01.2020", - висловив думку Макогон.

Крім цього, в останні тижні Газпром збільшив транзит через Україну практично до максимуму - 294 млн кубометрів на добу.

"Можна зробити висновок, що Газпром докладає максимум зусиль для того, щоб максимально скоротити необхідність відбору свого газу з європейських ПСГ за рахунок збільшення поставок через Україну з метою його реалізації пізніше за вищими цінами. А ціни безсумнівно будуть вищими, якщо Газпром припинить транзит" , - вважає Макогон.

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Як повідомляв Укрінформ, Газпром запропонував НАК "Нафтогаз України" продовжити поточний контракт або укласти новий терміном на рік в обмін на відмову української сторони від рішень Стокгольмського арбітражу.

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