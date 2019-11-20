Україна мала б офіційно відреагувати на заяви Путіна щодо газу - Зеркаль

Україна повинна була б офіційно відреагувати на нещодавні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо газу, але вона цього ще не зробила.

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль в ефірі 24 каналу.

Зеркаль також вважає, що між МЗС та Офісом Президента необхідно налагодити комунікацію, аби влучно реагувати на скандальні заяви Росії, зокрема про газовий конфлікт.

"Я вважаю, що є необхідність в покращенні нашої комунікації. В тому, яка буде реакція на якісь події, до прикладу, у питанні з тим же газом", - заявила вона.

"Що означає для нас цей контракт (щодо транзиту російського газу територією України - ред.)? Що ми будемо робити, якщо його не буде? Як ми будемо реагувати на комунікацію, яку ведуть Газпром і Путін, який сказав у Бразилії, що українці взагалі не беруть газ по реверсу, а беруть наш (російський - ред.) газ і видають це все за реверс, не роблять нічого, щоб укласти контракт і взагалі створюють додаткові перешкоди для будь-яких комунікацій", – зазначила Зеркаль.

За її словами, Україна мала б офіційно відреагувати на це, але вона ще цього не зробила. Про це на своїй сторінці у Facebook написав лише голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

"Ми маємо вирішити, як ми реагуємо і на якому рівні ми реагуємо. Бо чим ближче до 1 січня, тим вищий буде градус. Погода буде ставати все холоднішою, а градус пропаганди і комунікація з російського боку буде зростати. Бо криза ж, треба українців примусити простити 3 мільярди. А без цього буде криза в Європі і всі замерзнуть. Хоча не замерзнуть, тому що російського газу в сховищах Європи більш ніж достатньо, і вони будуть продавати його дорожче, ніж зараз, і тому їм ця криза потрібна", – пояснила заступник голови МЗС.

На запитання журналіста, хто має готувати відповідь Путіну і вирішувати, чи потрібна вона взагалі, Зеркаль відповіла: "Зазвичай, раніше, це відбувалося в комунікації між нашими пресслужбами. А зараз не знаю, як". Окрім цього, вона сумнівається в тому, що Офіс Президента відповість на заяву Путіна.

Зеркаль також додала: "В мене є особиста думка з цього питання, яка, я думаю, що не є у привілеї зараз. Тому що я б пішла в атаку і відразу підняла на кілька градусів дискусію вгору. Зважаючи на наближення 1 січня. Але я не думаю, що зараз це не буде зроблено, оскільки попереду Нормандія, а там треба розмовляти і всі мають бути "френдлі", – наголосила вона.

Як повідомляли ЗМІ, 15 листопада президент РФ на пресконференції за підсумками саміту БРІКС в Бразилії заявив про ризики припинення транзиту газу через Україну. Він сказав, що ситуацію може загострити позов Нафтогазу, поданий проти Газпрому в листопаді, і додав, що Росія готова укласти угоду щодо транзиту газу з Україною за зниженими цінами на 20-25%. Путін також стверджує, що реверсу газу з Європи в Україну нібито не існує, а Київ бере російський газ, який видає за реверс.

Зі свого боку голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що НАК "Нафтогаз України" ніколи не відмовлявся купувати газ у російського Газпрому за ринковими цінами, однак російський монополіст відмовляється виконувати свої зобов'язання за чинним контрактом. Він також нагадав, що Україна наразі фізично імпортує газ з території трьох країн ЄС, використовуючи наявні газопроводи.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня 2020 року спливає чинний контракт між Україною та Росією на транзит газу через українську територію.

Раніше російський монополіст Газпром направив на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік.

У пропозиції Газпрому зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів. Крім того, в офіційній пропозиції за підписом голови правління Газпрому Олексія Міллера серед умов перераховані: скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на Газпром штрафу за "порушення економічної конкуренції"; відкликання клопотання Нафтогазу про ініціювання Європейською комісією розслідування проти російської компанії. Також Газпром чекає на позицію української сторони щодо її готовності безпосередньо закуповувати російський газ до 2020 року.