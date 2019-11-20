Зеркаль: Програш Росії в суді ООН дозволить Україні вимагати компенсацію

Якщо Росія програє в суді ООН, то її на міжнародному рівні визнаються країною, яка фінансувала тероризм. Це не лише погіршить бізнес-відносини РФ зі США, а й дасть Україні змогу ставити питання про компенсацію їй завданої шкоди.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

За словами Зеркаль, якщо Росія програє Україні в Міжнародному суді ООН, то насамперед понесе міжнародну правову відповідальність. І це може позначитися на її відносинах зі США.

"Росію визнають винною у фінансуванні тероризму. Росія себе позиціонує як головний борець з тероризмом. І США мають з нею співпрацювати. Чому? Тому що вони - основний гравець на полі боротьби з тероризмом. А як можна співпрацювати з країною, яка фінансує тероризм? І в Конгресі є кілька проєктів, наприклад щодо визнання Росії країною, що фінансує тероризм і заборони ведення з нею взагалі будь-яких бізнес-відносин", – пояснила Зеркаль.

Вона додала, що якщо говорити примітивно, то це може призвести до припинення торгівлі між США і Росією.

Також дипломат наголосила, що після рішення суду Україна зможе говорити і про стягнення компенсацій.

"Звичайно, що ми не знаємо, де буде Росія у 2022 році, а де будемо ми, і що буде у світі. Але після рішення суду ми ще можемо (я думаю, що і маємо) поставити питання щодо компенсації за збитки у зв’язку з фінансуванням Росією тероризму на території України. Це питання ставиться після того, як встановлюються факти і визнаються дії порушення”, – зазначила Зеркаль.

Вона додала, що компенсації стосуватимуться не тільки фінансування тероризму, а й расової дискримінації в Криму.

"Я більш ніж впевнена, що всі факти, які ми вкладали у меморандумі щодо расової дискримінації в Криму, також знайдуть своє підтвердження і будуть прийняті судом як порушення", – стверджує заступник міністра закордонних справ.

На запитання журналіста, чи "вжарить Україна Росію на гроші або на "посадки" після рішення суду і чи не завершиться все тільки світовим визнанням РФ агресором, Зеркаль наголосила, що все ж таки вона дипломат і тому висловлюється відповідними фразами. Однак після цього додала: погоджується, що "вжарити треба".

"Вжаримо-вжаримо! Якщо дозволять, то вжаримо! І я була б дуже задоволена, якби мені дозволили вжарити!" – наголосила Зеркаль.

Вона пояснила, що після оголошеного у листопаді 2019 року рішення суду ООН росіяни мають багато чого розповісти у своєму меморандумі: як вони попереджали і не допускали фінансування терористів на території України, як вони вели слідство, як вони переслідували тих, хто фінансував тероризм в Україні, як вони не допускали збирання фондів, як вони з нами співпрацювали в рамках міжнародної допомоги.

"Звичайно, що вони будуть говорити, що це взагалі не акти тероризму, що це у нас громадянська війна. Але все рівно їм треба буде наводити факти. Наприклад, щодо 53-ї бригади, яка завезла БУК. Як вони розслідували це завезення БУКу в Україну, що вони зробили. Більше того, вони мають нам надати інформацію в своєму меморандумі, як вони розслідували заклики до фінансування, які були зроблені Зюгановим, Жиріновським. Як вони розслідували і притягали до відповідальності їх. Як вони розслідували роль Шойгу в постачанні зброї в Україну", – наголосила Зеркаль.

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Вона підкреслила, що всі факти, які наведені не тільки в українському меморандумі, а й в доказовій базі, яка була разом із меморандумом подана до суду, – всі свідчать про те, що фонди збиралися, зброя постачалася, що 53-та бригада в’їхала на територію України.

"Є відповідний звіт Bellingcat, який підтверджує все з усіма фактами. Є матеріали слідчої групи, яка розслідує збиття Boeing (рейсу МН17 - ред.). Все це їм доведеться не просто коментувати, а наводити докази. Які виходять поза межі тільки скріншотів з їх пропагандистської машини", – підсумувала дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний суд ООН 8 листопада визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

Остаточне рішення Міжнародного суду ООН у цій справі буде відоме приблизно у 2022 році.