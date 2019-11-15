Берлін вважає серйозними нові звинувачення проти Росії у справі МН17

Берлін узяв до уваги нові дані Спільної слідчої групи щодо участі Росії в збитті малайзійського літака рейсу МН17, та вважає їх дуже серйозними, однак по суті не коментує.

Про ставлення німецької сторони заявила 15 листопада на брифінгу в Берліні офіційна представниця МЗС Німеччини Марія Адебар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З нашої точки зору, нові обвинувачення в бік Росії є дуже серйозними", - сказала речниця МЗС.

Росія повинна конструктивно співпрацювати з міжнародною слідчою групою з метою розслідування злочину, підкреслила дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, 14 листопада Слідча група у справі МН17 оприлюднила розмови ватажків "ДНР" з російськими високопосадовцями, які доводять, що накази, у тому числі, щодо повсякденного управління "ДНР", адміністративних, фінансових та військових справ, отримувалися з Москви. Також слідство встановило, що засоби спецзв'язку, якими користувалися ватажки бойовиків, найімовірніше, були надані Російською Федерацію. У JIT наголошують: ватажки "ДНР" підтримували тісний зв’язок з представниками російської влади щодо військової підтримки.

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 в Донецькій області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську, а ракета запущена з території, яку на той час контролювали бойовики "ДНР".

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", Олег Пулатов — підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

7 вересня між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед тих, кого передала Україна, був і бойовик "ДНР" Володимир Цемах, колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжне, який є фігурантом справи МН17. Перед обміном його допитали слідчі Міжнародної слідчої групи.

До складу Спільної слідчої групи входять Нідерланди, Австралія, Україна, Бельгія та Малайзія.

Суд щодо катастрофи літака рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року.