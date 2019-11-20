Україна вимагатиме від РФ понад 1,2 мільярда компенсації за захоплені окупантами кримські порти

Адміністрація морських портів України (АМПУ) вимагатиме від Росії компенсації збитків, спричинених анексією Криму і привласненням закріпленого за філіями АМПУ майна самопроголошеною "владою".

Про це повідомляє пресслужба АМПУ.

"Адміністрація морських портів України готує вимогу до Уряду Російської Федерації про виплату компенсації збитків, понесених внаслідок тимчасової окупації території автономної республіки Крим", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Адміністрації, вартість державного майна, яке було закріплене за філіями АМПУ та незаконно привласнене самопроголошеною владою Криму, складає понад 1,24 млрд грн.

Це вже другий шлях, який АМПУ використовує, щоб отримати компенсацію за збитки, понесені у Криму. Раніше держпідприємство надавало вичерпну інформацію щодо власних активів на півострові Міністерству юстиції України, яке подавало загальний позов у Європейський суд з прав людини.

«Цього разу ми використовуємо положення Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій. Перший крок – це направлення вимог щодо компенсації збитків безпосередньо до Уряду РФ. Якщо протягом півроку ми не отримаємо відповіді, ця справа перейде на розгляд до міжнародного арбітражу»,— підкреслив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Відповідне письмове повідомлення до Уряду РФ з вимогою врегулювати спір щодо відшкодування інвестиційних втрат у зв’язку з експропріацією активів АМПУ на тимчасово окупованій території Криму відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, яка діє від 1998 року, планується надіслати до кінця 2019 року.

Інформують, що інтереси ДП «АМПУ» у спорі з Росією представлятиме юридична компанія Covington & BurlingLLP, яка має досвід захисту інтересів суб’єктів господарювання у міжнародних публічно-правових арбітражних інституціях.

В АМПУ окремо наголосили, що факт позову стосовно тимчасово непідконтрольних активів на території півострова жодним чином не означає, що підприємство погоджується з існуванням будь-яких правових підстав для окупації та анексії Криму, який залишається територією України.

Як повідомлялося, на території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії.