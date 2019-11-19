Україна і ЄС розпочали діалог про "митний безвіз" - Качка

Україна і ЄС під час переговорів e форматі Комітету асоціації у торговельному складі розпочали діалог про взаємне визнання авторизованих економічних операторів, або про підготовку так званого «митного безвізу»/

Про це журналістам у Брюсселі за підсумками дводенної роботи з фахівцями Європейській Комісії розповів заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми погодилися розпочати розмову про взаємне визнання авторизованих економічних операторів. В Україні вже схвалено відповідне законодавство, над впровадженням якого ми спільно працюватимемо протягом 12 місяців. Таким чином, десь на кінець наступного року ми можемо вийти на етап започаткування переговорів про взаємне визнання. Тоді ми вийдемо на формалізований "трек", це вже не буде політична обіцянка. Якщо такі формальні перемовини розпочнуться, десь у 21 році ми можемо отримати "митний безвіз", - сказав український урядовець.

Він зауважив, що такого роду угода з ЄС стосуватиметься українських експортерів і імпортерів, - всіх компаній, які торгують з Євросоюзом. За його словами, на практиці це може означати, що українська митниця буде інтегрована в митну систему Європейського Союзу, що може дозволити, приміром, українському експортеру, який має статус авторизованого економічного оператора, перевозити товар до Німеччини так само, як би він перевозив цей товар з Київської до Житомирської області. В такому випадку всі «паперова» робота буде вестися паралельно із ходом торговельної операції, по її факту, що дозволить уникнути простоїв на кордонах.

"На практиці все це може запрацювати у 2021 році. У цьому ми маємо велику підтримку з боку Євросоюзу, тому що тут всі розуміють: це означатиме зняття обмежень на товарообіг і дуже істотне зниження всіх корупційних ризиків. Якщо митниці інтегровані і дуже прозоро працюють - зменшується ризики контрабанди або для якихось інших маніпуляцій", - додав Тарас Качка.

Він зауважив, що досягнуто прогрес також у переговорах щодо «промислового безвізу» - двосторонньої угоди з оцінки відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA). За словами урядовця, європейська сторона погодилася вже у першому кварталі наступного року надіслати в Україну підготовчу оціночну місію, - це один з останніх етапів підготовки повноцінної оціночної місії, яка буде аналізувати вже не зміст національного законодавства, але дивитиметься, як реально працює система сертифікації в Україні.