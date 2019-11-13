Зеркаль розповіла, що саме допоможе України увійти в Євросоюз

Один із викликів для України полягає у необхідності стати більш видимою у суспільстві на Заході, і це сприятиме отриманню членства в Євросоюзі.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль на III міжнародному Форумі асоціацій у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що для нас (України - ред.) є викликом стати більш видимою й більш зрозумілою для суспільства на Заході", - сказала Зеркаль.

За її словами, спілкування й переконання європейського суспільства дуже важливе, адже без цього жоден європейський політик не погодиться з членством України в ЄС.

На думку дипломата, у діалозі з суспільством на Заході допоможуть такі можливостей як, зокрема, безвіз та культурні обміни.