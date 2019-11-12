Україна має всі шанси виграти у позові в Міжнародному суді ООН — Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль запевнила, що Україна ґрунтовно підготувалася до наповнення позову в Міжнародному суді ООН проти Росії й має великі шанси виграти по всіх фактах.

Про це вона заявила під час брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Російські ЗМІ і російське МЗС завжди стверджують, що всі наші позови будуть відхилені. Дійсно, росіяни дуже сильні в дипломатії і в міжнародному праві, але ситуація змінюється, і ми вже не слабші, і ми готувалися дуже ретельно. Для нас був дуже важливим досвід, який ми отримали в 2017 році під час слухань щодо попередніх заходів”, - підкреслила заступник міністра.

Вона розповіла, що українська сторона підійшла вже до підготовки меморандуму в Міжнародному суді ООН, зважаючи на необхідність перевіряти факти і надавати ґрунтовний аналіз всієї інформації, отриманої від правоохоронних органів.

“У цьому меморандумі разом з додатками є експертизи, зроблені іноземними фаховими інституціями. Ми залучали військових із Британії, які проводили артилерійську експертизу в Маріуполі, Краматорську і Волновасі. Ми співпрацювали з Bellingcat, яке робило окремий аналіз того, як постачався 53-ю бригадою (російською — ред.) БУК”, - розповіла Зеркаль.

За її словами, на всі викладені Україною факти Росія тепер має відреагувати.

“Те, що ми бачили в їх матеріалах... вони надавали інформацію зі своїх ЗМІ, зазвичай, це була Russia Tuday. Якщо вони будуть притримуватися цього ж принципу, то думаю, що в нас є великі шанси по всіх фактах виграти”, - додала заступник міністра.

Як повідомлялося, Міжнародний суд ООН 8 листопада визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

У свою чергу у Росії заявили, що при розгляді справи "Україна проти Росії" по суті Міжнародний суд ООН "залишить без задоволення всі українські претензії".