Україна багато зробила для «промислового безвізу» на законодавчому рівні — Качка

Українська влада ухвалила багато рішень на законодавчому рівні щодо Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (Угода ACAA), так званого "промислового безвізу".

Про це на 3-му міжнародному Форумі асоціацій у Києві заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Україна дуже багато зробила для ухвалення відповідного законодавства (для «промислового безвізу» - ред.)”, - сказав він.

Водночас, за словами Качки, нині європейські компанії, які імпортують товари з ЄС до України, запитують у Міністерства, чому їм потрібно проходити схожі процедури в Україні, після того як вони їх уже пройшли в Євросоюзі.

Заступник міністра вважає, що довготривале заохочення України з боку Єврокомісії щодо синхронізації законодавства згідно з Угодою про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів нині створює певні перепони в питанні спільної торгівлі.

Пізніше директор зовнішньополітичної служби ЄС, відповідальний за Східне партнерство, Люк Девінь зауважив, що Брюссель не обіцяв Києву “промисловий безвіз”.

Водночас, він зауважив, що торговельні відносини між Україною та ЄС і так уже стали успішними, і без Угоди про ACAA.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» № 124-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 20 вересня 2019 року.

Цей закон є одним з ключових для отримання Україною "промислового безвізу" з ЄС.