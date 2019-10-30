Гончарук обговорив зі шведським міністром "промисловий безвіз"

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустріч із міністром Швеції з питань міжнародного співробітництва в цілях розвитку Пітером Ерікссоном.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Глава українського уряду закликав міністра Ерікссона підтримати Україну в рамках нової Стратегії допомоги для країн Східної Європи на період 2021-2027, яку розробляє Швеція: «Ми очікуємо, що Уряд Швеції зможе передбачити у цій Стратегії потреби України. Зокрема, ми плануємо відкриття Офісів з питань європейської інтеграції в регіонах України і високо би оцінили підтримку цієї ініціативи». Гончарук додав, що Україна претендує стати найбільшим реципієнтом допомоги в рамках нової Стратегії з огляду на свою відданість європейському вектору та активно впроваджувані реформи.

Гончарук також висловив сподівання, що Швеція підтримає особливий формат партнерства для України та інших асоційованих країн як учасників Східного партнерства.

Крім цього, глава українського уряду порушив питання щодо Угоди ACAA – так званого «промислового безвізу» – ще одного кроку на шляху до майбутнього України, цілковито інтегрованого до якісних політичного та економічного середовища Європейського Союзу.

В ході зустрічі сторони обговорили можливість започаткування та поглиблення співпраці в питаннях зміни клімату, енергоефективності та енергетичної безпеки в регіоні.

В цьому контексті Ерікссон зазначив: «Ми маємо великий досвід в управлінні відходами та зменшенні забруднення повітря. Ми уже тісно співпрацюємо з Україною в цих сферах, однак ми маємо поле для зміцнення нашої співпраці».

Гончарук привітав запланований на грудень візит Прем’єр-міністра Швеції до України та висловив сподівання на поглиблення налагодженої співпраці.

Також він подякував Ерікссону за допомогу, яку Швеція надає українцям, які постраждали в результаті агресії Росії. Та відзначив допомогу в рамках проекту «Support for E-Governance Decentralization in Ukraine (EGOV4UKRAINE)».