Гончарук пояснив, що наблизить "європейську інтеграцію у сфері енергобезпеки"

Ухвалення закону про анбандлінг є передумовою для підготовки оператора газотранспортної системи до роботи за європейськими правилами.

Про це на брифінгу заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми повинні підготуватися... Група "Нафтогаз", яка оперує нашою газотранспортною системою, має виділити різні напрямки: за європейськими правилами, транзит має управлятися окремо, видобування має відбуватися окремо, торгівля також повинна мати свою модель управління. Для цього до кінця року треба зробити багато дій. Кілька тижнів тому уряд підготував законопроект про анбандлінг, він був підтриманий у першому читанні. Це і є підготовка нашого оператора до роботи за європейськими правилами", - розповів Гончарук.

ВІн висловив думку, що ухвалення законопроєкту про анбандлінг наблизить "європейську інтеграцію у сфері енергетичної безпеки".

"Ми дуже очікуємо, що на цьому тижні парламент остаточно ухвалить цей законопроєкт. Це відповідає інтересам України", - відзначив Гончарук.

Прем'єр окремо підкреслив, що мова про приватизацію ГТС не йде.

"Це актив, який має залишитися у державній власності під її контролем. Жодні чутки чи маніпуляції на тему приватизації чи відчуження не відповідають дійсності", - прокоментував Гончарук.

Разом з тим, ухвалення законопроєкту про анбандлінг забезпечить Україні сильну переговорну позицію у питанні продовження транзиту.

"У нас є договір на транзит газу з Російською Федерацією, до кінця року цей договір завершується. Ми проводимо переговори з РФ, з нашими європейськими колегами про продовження транзиту. Ми наполягаємо, щоб цей договір був довгостроковим. Це відповідає інтересам України. І ще одна важлива наша вимога - будь-який транзит, будь-які відносини стосовно транзиту газу через територію України відтепер мають відбуватися за європейськими правилами", - сказав Гончарук.

Як повідомлялося, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону №2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу". В свою чергу Енергетичне співтовариство підтвердило повну відповідність документа вимогам Третього енергопакета ЄС.