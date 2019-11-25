Посадовець "Нафтогазу" розповів про свої контакти з людьми Джуліані

Голова дивізіону «Газ» НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов заявив, що скандальні Лев Парнас та Ігор Фруман хвалилися своїми зв'язками з адвокатом Трампа Руді Джуліані та адміністрацією США.

Як повідомляє CNN із посиланням на інтерв’ю з Фаворовим, це сталося, коли вони просували план щодо заміни керівництва Нафтогазу та усунення з посади посла США в Україні Марі Йованович.

"Фаворов повідомив, що зустрічався у березні із Парнасом та Фруманом під час конференції з енергетики у Г’юстоні. Було зрозуміло, що вони проштовхували укладення вигідної для них угоди про постачання американського газу. Вони вважали, що їхні зв’язки з Джуліані допоможуть їм досягти відповідних домовленостей" - йдеться у повідомленні.

За словами громадянина США Фаворова, який співпрацює з Міністерством юстиції США у справі Джуліані, Парнас і Фруман намагалися схилити його на свій бік задля заміни керівника Нафтогазу, що він назвав «приголомшливою пропозицією».

"Це абсолютне божевілля... Зрозуміло, я відхилив цю пропозицію відразу, - заявив Фаворов CNN. - Це був мій перший досвід, коли два приватні діячі обговорювали питання, яке відноситься до зовнішньої політики США".

За його словами, Парнас і Фруман «натякають на те, що в них є можливість зустрічатися і обговорювати політику України з високопосадовцями нинішньої адміністрації, а також що вони мають інші канали комунікації». Ішлося, зокрема, про Джуліані, сказав Фаворов.

Він зазначив, що не знав, наскільки серйозно слід сприймати Парнаса і Фрумана, аж поки, через два місяці, було звільнено з посади посла США в Україні Марі Йованович.

«Досі мені важко зрозуміти, як таке можливо», - зізнався Фаворов.

Він відмовився давати коментарі щодо Джуліані, але сказав, що ніколи не зустрічався й нічого не обговорював з ним.

Як повідомлялося раніше, федеральні прокурори у Нью-Йорку розслідують можливі зв'язки Джуліані з компанією Парнаса та Фрумана Global Energy Producers.

Щодо їхньої діяльності, то Фаворов повідомив, що вони висловлювали бажання укласти угоду між постачальниками скрапленого природного газу в США і Нафтогазом. Але, за його словами, їм явно бракувало досвіду.

Головна причина, чому він погодився зустрітися ними у березні, полягала в тому, що до них приєднався Гаррі Сарджент - нафтовий магнат, із яким Фаворов збирався обговорити питання енергетики.

Водночас, за словами Фаворова, у нього не склалося враження, що Сарджент працював з Парнасом і Фруманом. Адвокат Сарджента підтвердив це, наголосивши, що той ніколи не брав участі у жодних розмовах щодо зміни керівництва Нафтогазу.

Як повідомлялося, Парнас і Фруман працювали з Джуліані задля пошуку компромату на імовірного кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена й заарештовані у звинуваченні в порушенні законодавства про фінансування виборчих кампаній. Деякі із звинувачень, висунутих проти Парнаса і Фрумана, нагадує CNN, пов'язані з грошовим внеском, зробленим через їхню компанію Global Energy Producers.

У своєму виступі в Конгресі за зачиненими дверима в жовтні Йованович високо оцінила антикорупційні зусилля Нафтогазу.

Свідчити у справі Джуліані також має намір голова правління НАК "Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Фото: @ABCWorldNews