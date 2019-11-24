Росія хоче перевести увагу від війни з Україною на події у США — Порошенко

Боротьба між демократами й республіканцями є справою Сполучених Штатів, і Україна не має нічого спільного з цим.

Про це заявив колишній Президент України Петро Порошенко на Міжнародному безпековому форумі в канадському Галіфаксі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Боротьба між демократами і республіканцями у Сполучених Штатах – це питання до американців, і українці не мають нічого спільного з цим. Тому США є нашим найбільшим і найнадійнішим партнером», - сказав політик.

Петро Порошенко взяв участь у безпековому форумі в Канаді / Фото: Михайло Палінчак, Укрінформ

Водночас він підкреслив, що боротьба між Україною і Росією – глобальна, у яку втягнутий весь вільний світ. «Це боротьба за демократію, свободу, цінності, які об’єднують нас», - додав Порошенко.

За його словами, лише Росія зацікавлена у тому, щоб переключити увагу світової спільноти від гібридної війни з Україною на те, що відбувається у США.

Експрезидент наголосив, що Україну в її боротьбі підтримують «демократи і республіканці, ліберали і консерватори».

Відповідаючи на запитання про його зустрічі з адвокатом президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, Порошенко сказав, що бачився з ним лише двічі: один раз, коли той ще був мером Нью-Йорка – «найкращого після Києва міста», і вдруге – у жовтні чи листопаді 2017 року.

На останній зустрічі, за словами Порошенка, обговорювалися проблеми реформування України та співпраці у безпековому секторі. І жодного разу не йшлося про розслідування щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена чи компанії «Бурісма», у якій працював його син, заявив експрезидент.

Він додав, що так само ця тема не порушувалася під час його зустрічі з Трампом.

Як повідомляв Укрінформ, у Конгресі США триває розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Скарга викривача щодо телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського спричинила загострення внутрішньополітичної ситуації в США. Це також дало формальний привід розпочати процес імпічменту Трампа.

Зі стенограми спілкування президентів, оприлюдненої Білим домом, стало відомо, що президент Трамп наполягав на початку розслідування в Україні проти сина його головного опонента на виборах Джо Байдена - Гантера, який обіймав одну з керівних посад у газовидобувній компанії «Бурісма».