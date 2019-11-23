Порошенко: Мета нашої делегації - тримати світову коаліцію навколо України

Петро Порошенко вшанував пам’ять жертв Голодомору в канадському Галіфаксі, де проходить Міжнародний форум безпеки.

Про це п'ятий Президент України написав у Facebook.

«Вшанував пам’ять жертв Голодомору біля пам’ятника українцям, які приїхали наприкінці 19 століття в Канаду. Він знаходиться в місті Галіфакс, де проходить Міжнародний форум безпеки. Мета нашої делегації - тримати світову коаліцію навколо України для рішучої відсічі російської агресії», - зазначив Порошенко.

Він нагадав, що Канада однією із перших у світі визнала Голодомор геноцидом українського народу. І один із перших пам’ятників, присвячений Голодомору, встановлено в канадському Едмонтоні. Саме там, за словами Порошенка, в понеділок українська делегація вшанує пам‘ять жертв Голодомору разом з діаспорою.

«Сталінський режим навмисно намагався знищити покоління українців. І зараз Росія під керівництвом Кремля продовжує справу Сталіна. І має таку саму мету: знищити Україну як державу й українців як націю. Але як тоді українська нація відродилася, так і зараз нічого у них не вийде. Які б інструменти вони не використовували: гібридну агресію, зовнішню збройну агресію, намагання розколоти державу, знищити зсередини – Україна об’єднається і відродиться», - наголосив політик.

Фото: eurosolidarity.org