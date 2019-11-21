Порошенко зустрівся з президентом ЄНП - говорили про євроінтеграцію та санкції

П'ятий Президент, України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко сподівається, що нове керівництво Європейського Союзу продовжить незмінну підтримку євроінтеграційних прагнень України.

Як повідомив Порошенко на своїй сторінці у Facebook, про це він сказав під час зустрічі з президентом Європейської народної партії Джозефом Долем у Загребі.

“Команда “Європейської солідарності” і я продовжимо відстоювати курс реформ в Україні задля утвердження демократичних цінностей, верховенства права та реалізації Угоди про асоціацію з ЄС. Сподіваюся, що і нове керівництво Європейського Союзу продовжить незмінну підтримку євроінтеграційних прагнень України, в тому числі сприятиме виконанню нашою державою критеріїв членства у Союзі”, - зазначив Порошенко.

Також він наголосив, що керівництву ЄС необхідно продовжувати жорстку санкційну політику щодо Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у рамках міжнародно визнаних кордонів.

Порошенко подякував Джозефу Долю за плідну розмову та підтримку України і українців.

Як повідомлялося, напередодні, 20 листопада, Порошенко також зустрівся з канцлером ФРН Ангелою Меркель і обговорив запланований на 9 грудня Нормандський саміт у Парижі, наголосивши, що санкції проти Росії як країни агресора мають бути продовжені до відновлення територіальної цілісності України.

Фото: Петро Порошенко, Фейсбук