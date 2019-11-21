Санкції в дії: Латвія заборонила мовлення 9 російських телеканалів

Національна рада з електронним медіа (NEPLP) Латвії зупинив ретрансляцію 9 телеканалів, оскільки вони належать холдингу, бенефіціаром якого є олігарх Юрій Ковальчук, включений у санкційний список ЄС.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LSM.

"NEPLP прийняв рішення припинити мовлення дев'яти телеканалів в Латвії. Рішення засноване на тому факті, що ці канали належать холдингу, реальним бенефіціаром якого є Юрій Ковальчук, включений в санкції Ради ЄС за підрив територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Заборона на мовлення телеканалів буде діяти до тих пір, поки Ковальчук буде залишатися під санкціями.

Під заборону потрапили, в основному, «нішеві» телеканали: «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Музика Першого», «О!», «Поехали», «Телекафе»; кіноканали - «Будинок Кіно», «Будинок Кіно Преміум»; а також один з найстаріших інформаційно-розважальних каналів РФ «Петербург-Пятый канал».

Юрій Ковальчук потрапив під санкції ЄС в липні 2014 року. Тоді в офіційній заяві Євросоюзу, зокрема, вказувалося, що «Національна медіагрупа», яка належить бізнесмену з близького кола президента РФ, «контролює телеканали, які активно проводять політику російського уряду щодо дестабілізації України».

Рада ЄС продовжила свої санкції до 15 березня. Вони стосуються 170 фізичних і 44 юридичних осіб. Режим санкцій охоплює заборону на в'їзд в країни-члени ЄС і заморожування коштів. Санкції були введені відносно діяльності людини та бізнесу, яка підриває чи загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.