У Ризі відкрилася виставка українських фотохудожників “Тіло пропаганди”

У двох виставкових залах Латвійського музею фотографії в четвер відкрилася виставка шести українських фотографів "Тіло пропаганди", зібрана куратором Катериною Радченко.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мене зацікавило питання, як сприймається тіло в сучасному світі і як воно сприймалося раніше та як це відзеркалювало епоху. Латвійський музей фотографії щороку проводить конкурс заявок. Моя заявка опиналася серед переможців. Далі я спеціально під свою концепцію підбирала роботи українських авторів», - розказала Радченко.

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В результаті куратор зібрала роботи шести українських фотографів - Сергія Мельниченка (Миколаїв), Саші Курмаза (Київ), Романа Пятковки (Харків), Михайла Палінчака (Ужгород), Міли Тешаєвої (Київ-Берлін), Валерія Мілосердова (Київ). В залі на другому поверсі музею розташована приземлена, тілесно-сексуальна частина виставки, в залі на третьому - соціально загострена, історико-політична (наприклад, сімейне фото, на якому одне лице затерте, мабуть, через те, що та людина була репресована; серія фото з розгону демонстрацій в часи пізнього СРСР).

За концепцією Радченко, історія тіла, історія відношення до нього - це історія епохи. Проблематизація категорій тіла, тілесності та сексуальності відзеркалювала основні культурні, політичні та економічні тенденції. У фотографічних роботах, представлених на виставці, проводиться порівняння між XX та XXI століттями, виявляються візуальні зв’язки та впливи різних часів. Зібрані візуальні матеріали містять такі предмети, як архівні світлини, просторічні фотографії з приватних сімейних альбомів, фотокниги та фотосерії.

У п’ятницю, 8 листопада, о 18:00 в Латвійському музеї фотографії почнеться творча зустріч з куратором виставки Катериною Радченко та одним з фотохудожників Михайлом Палінчаком. Виставка "Тіло пропаганди", в організації якої також допоміг грант Culture Bridges Британської ради, триватиме до 12 грудня.

Катерина Радченко (Одеса) - куратор, фотограф та дослідник фотографії. Засновник та керівник Міжнародного фестивалю Odesa Photo Days. Робила виставки в Україні, Південній Кореї, Швеції та Грузії, читала лекції та проводила семінари в університетах та школах фотографії.