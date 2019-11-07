У Києві відкрилася виставка про європейські революції кінця 1980-х

“Ця виставка демонструє в одній площині, що відбувалося в кожній країні, як кожен із наших сусідів прощався з комунізмом, та окреслює місце України в цих процесах. Попри різні сценарії перетворень, які переживали наші сусіди, усі вони вибрали свободу та демократію. Цей досвід залишається актуальним для нас, українців, і сьогодні. Маємо сподівання, що і наш проєкт допомагатиме українцям краще пізнати наших європейських сусідів та нашу спільну історію”, - сказав під час відкриття заступник голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак.

У Києві відкрилася виставка до 30-річчя демократичних революцій у Європі / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що ця виставка дає можливість краще зрозуміти ті процеси, які відбуваються в Україні і в Європі.

“Світ наївно вважав, що з розпадом Радянського союзу можна зітхнути з полегшенням. Але зло прагне реваншу. Опритомнівши, Кремль зібрався з силами і будь-що хоче повернути втрачене. СРСР нікуди не дівся – він тепер просто називається РФ, має інший прапор і герб”, - сказала вона.

У відкритті виставки також взяли участь посол Чеської Республіки Радек Матула, посол Словацької Республіки Марек Шафін, українські політичні та громадські діячі, колишні дисиденти Богдан Горинь та Олесь Шевченко та інші.

Виставка складається з 20 банерів, які детально розповідають про події, які відбувалися в той час у Центрально-Східній Європі. Частина з них репрезентує окрему країну з колишнього “соціалістичного табору” – Польщу, Чехословаччину, Угорщину, Румунію, Югославію, НДР, Болгарію, а також пострадянські країни – Литву, Латвію, Естонію, Грузію, Молдову, Вірменію та Білорусь. Виборюванню незалежності України від 1987 року до 1991-го присвячено три окремих банери.

Виставка відкриває серію заходів, присвячених демократичним революціям у Центрально-Східній Європі кінця 1980-х.

В рамках цих заходів 13 листопада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться круглий стіл «30 років Свободи: різними шляхами до єдиної мети”. Також 13 листопада на Хрещатику біля КМДА відкриється дві фотовиставки.

Виставка експонуватиметься протягом місяця на Михайлівській площі, між Дипломатичною академією та пам’ятником княгині Ользі.