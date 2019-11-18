У Латвії святкують 101-шу річницю здобуття незалежності

У Латвійській Республіці відбуваються урочисті заходи на честь 101-го Дня незалежності за участю української діаспори та українського дипломатичного корпусу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Свято розпочалося з екуменічного богослужіння в Домському соборі Риги, на якому були присутні керівники Латвії, дипломатичний корпус, а також всі охочі. Після богослужіння пройшла церемонія покладання квітів до Пам'ятника Свободи в центрі Риги. Серед інших, квіти покладали Посол України в Латвії Олександр Міщенко, аташе з питань оборони, військово-повітряний, військово-морський аташе України в країнах Балтії Олександр Коберський, а також представники української діаспори.

У Латвії святкують 101 річницю здобуття незалежності / Фото: Олег Кудрін, Укрінформ

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Пізніше на набережній 11 листопада пройшов військовий парад, у якому взяли участь близько 1500 військовослужбовців, земессаргів (добровольчі Сили самооборони), поліцейських, прикордонників, пожежників і яунсаргів (представники воєнізованої молодіжної патріотичної організації), а також військовослужбовці союзників Латвії по НАТО - США, Канади, Чехії, Данії, Німеччини, Іспанії, Албанії, інших країн.

Увечері біля пам'ятника Свободи пройде урочистий захід, під час якого з промовою виступить президент Латвії Егіл Левітс. Закінчиться святкування салютом над Даугавою.

На честь свята громадський транспорт в Ризі безкоштовний.