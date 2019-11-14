Мер Риги відвідає Київ з офіційним візитом у середині грудня

Мер Риги Олег Буров із делегацією, у складі якої буде директор Ризької української середньої школи, планує 12-15 грудня відвідати Київ з офіційним візитом.

Про це Буров розповів кореспонденту Укрінформу.

«Ми плануємо прибути до Києва увечері 12 грудня, а закінчиться візит 15-го. У складі делегації будуть депутати Ризької думи, керівники деяких департаментів, а також директор Ризької української школи Лідія Кравченко», - сказав Буров.

За його словами, очікуються зустрічі з керівництвом Києва, також планується узгодити зустріч із керівництвом Міністерства освіти і науки України.

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Олег Буров (партія «Честь служити Ризі») став мером латвійської столиці 19 серпня 2019 року. До цього він був тимчасово виконувачем обов'язків після того, як 5 квітня міністр охорони середовища і регіонального розвитку Латвії Юріс Пуце видав розпорядження про відсторонення від посади, за низку порушень, колишнього мера Ніла Ушакова (партія "Злагода").

Ризька українська середня школа, заснована 1991 року, пройшла державну акредитацію і фінансується з держбюджету Латвії. Медичну та кадрову допомогу закладу надає Міністерство освіти і науки України.