Таллінн хоче стягувати з туристів податок

У столиці Естонії в 2021 році планують ввести туристичний податок розміром до 1 євро.

Як заявив віце-мер Таллінна Айвар Рійсалу, таке рішення викликане необхідністю підтримувати інфраструктуру міста через досягнення критичної межі за кількістю літніх туристів, повідомляє ERR.

"Я б, імовірніше, назвав це податком з туристів. Настав час, що ми (місто - ред.) маємо обговорити з відповідними зацікавленими сторонами введення податку з туристів і отримати дозвіл від держави - тобто, прийшов час і від цього не піти", - сказав Рійсалу.

За словами віце-мера, ставка податку може варіюватися від 50 центів до одного євро, а зібрані кошти підуть на підтримку Старого міста. Наразы, згідно зі статистикою, туристи витрачають в Таллінні в середньому 80 євро.

Як зазначив Рійсалу, цього літа Таллінн відвідало близько 650 тисяч круїзних туристів, що на 30 тисяч більше, ніж торік. Крім того, цьогоріч було чотири дні, коли в Старому місті Таллінна перебувало понад 10 тисяч туристів, в минулому році таких днів було два.

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"Туристичне навантаження на центр міста настільке велике, що вимагає додаткових інвестицій в інфраструктуру. Талліннський порт вже зараз заявляє, що в наступному році число круїзних суден збільшиться", - сказав Рійсалу.

Він вважає, що туризм – надзвичайно важливий бізнес-напрямок для Таллінна, але місто має тримати його під контролем і робити так, щоб жодному туристу не могли сказати, що його тут не чекали.

Віце-мер зазначив, що згідно з чинним законодавством, місцеве самоврядування не може самостійно запроваджувати податок на туризм, це здатен зробити тільки парламент. А це означає, що новий податок наступної весни, безсумнівно, запроваджено не буде.

"Звичайно, не навесні 2020 року. Всі податкові зміни мають бути обговорені й для них потрібен підготовчий період. Найближчим часом почнемо обговорення із зацікавленими групами. Після того, як ми це все разом обговоримо і разом звернемося до парламенту, то найраніше, коли цей податок може набути чинності, - 2021 рік", - пояснив Рійсалу.