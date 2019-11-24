Луценко скаржився Джуліані, що посол США хоче зробити Ситника президентом - ЗМІ

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко скаржився особистому адвокату президента США Руді Джуліані на те, що тодішній посол США Марі Йованович витрачає забагато грошей на піар НАБУ та хоче зробити його директора Артема Ситника наступним Президентом України.

Про це свідчать документи, оприлюднені на сайті American Oversight.

Згідно з документами, під час зустрічі з Джуліані у Нью-Йорку, на якій також були присутні Джордж Бойл, Ігор Фруман, Лев Парнас, Гліб Загорій та Гюндуз Мамедов, Луценко стверджував, що Йованович витрачає забагато грошей на піар-кампанію НАБУ, а також хоче зробити директора бюро Артема Ситника наступним президентом.

Крім того, ексгенпрокурор висловлював невдоволення щодо керівництва новостворених антикорупційних органів, їхню некерованість та неефективність, а також говорив про конфлікт між Ситником та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.

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За словами Луценка, Ситник нібито заявляв, що підтримує президентську кампанію Гілларі Клінтон. Як повідомляв Укрінформ, Державний департамент США 22 листопада оприлюднив майже 100 сторінок документів, які стосуються відносин з Україною, у відповідь на позов наглядової групи American Oversight. Серед цих документів є і лист шести колишніх послів США в Україні до Державного департаменту, у якому висловлюється стурбованість з приводу атак на Марі Йованович.

Йованович була відкликана з Києва у травні цього року – на два місяці раніше від запланованого терміну. На слуханнях у Палаті представників вона заявила, що президент США Дональд Трамп особисто вимагав від Держдепу її звільнення та «розгорнув кампанію» проти неї.

На початку березня генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю виданню The Hill заявив, що під час першої зустрічі після призначення на посаду з послом США Марі Йованович вона нібито передала йому список осіб, проти яких не можна проводити розслідування.

У Держдепартаменті США назвали його заяви неправдивими.

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