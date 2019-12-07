Сенат США включив санкції проти Nord Stream 2 до оборонного бюджету

Санкції проти "Північного потоку-2" були включені Сенатом США у законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Законодавці США включили до законопроєкту про оборонний бюджет санкції, спрямовані на блокування спорудження газопроводу "Північний потік-2", що пролягатиме з узбережжя РФ до Німеччини", - йдеться у повідомленні.

Передбачені у законопроєкті санкції покликані зупинити будівництво трубопроводу "Північний потік - 2".

Як зазначається, санкції будуть застосовуватися проти компаній, що займаються спорудженням газопроводу. Зокрема, обмеження будуть стосуватися суден та керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2", яким може бути відмовлено у візах, а також можуть бути заблоковані транзакції, пов'язані з їх майном у США.

Сенатори планують наполягати на затвердженні санкцій в оборонному бюджеті, попри позицію президента Трампа, який розчарувався у можливості перешкодити будівництву газопроводу.

Як повідомляв Укрінформ, Конгрес США може включити положення про санкції проти газопроводу "Північний потік-2" в оборонний бюджет на 2020 рік.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини. Передбачається, що його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Планувалося завершити проєкт до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва "Північний потік-2". Крім того, противниками проєкту є США, Польща і країни Балтії.