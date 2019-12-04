США поки не визначилися щодо санкцій через Nord Stream 2 - Трамп

США ще не визначилися щодо санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві російсько-німецького газопроводу Nord Stream 2.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у середу в Лондоні перед зустріччю з канцлером ФРН Ангелою Меркель, повідомляє Укрінформ.

"Насправді, ми поки що не визначилися", - сказав Трамп.

На його думку, це проблемне питання. "Але це, можливо, буде проблемою для Німеччини, яка муситиме працювати над цим сама", - сказав президент США.

Глава Білого дому додав, що тема Nord Stream 2 є однією з тих, які він обговорює в Лондоні з Меркель.

Як повідомляв Укрінформ, Конгрес США може включити положення про санкції проти газопроводу Nord Stream 2 в оборонний бюджет на 2020 рік.

Проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додачу до вже наявного Nord Stream. Передбачається, що його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку.

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Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Планувалося завершити проєкт до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками проєкту є США, Польща і країни Балтії.