В оборонний бюджет США можуть закласти санкції проти Nord Stream 2

Конгрес США може включити положення про санкції проти газопроводу Nord Stream 2 в американський оборонний бюджет на 2020 рік.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на голову комітету міжнародних справ Сенату США Джима Ріша.

«Закон про національний оборонний бюджет є одним з найважливіших документів, що визначає оборонні видатки США. Включення такого положення до проєкту означатиме, що існує спільна позиція з цього питання в обох палатах Конгресу США та в банківському комітеті», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, такі санкції можуть змусити компанії відмовитись від участі в Nord Stream 2. «Це принесе їм великі видатки. Гадаю, якщо санкції пройдуть... росіяни будуть змушені шукати інші шляхи, щоб це зробити», - наголосив Ріш.

Текст документа поки не розкривається, але сенатор заявив, що положення про санкції буде співзвучним з ідеями, закладеними в законопроєкті, який у липні подав сенатор Тед Круз.

«Законопроєкт Protecting Europe's Energy Security Act of 2019 (S. 1441) пропонує запровадити санкції проти суден, які беруть участь у побудові російського трубопроводу «Північний потік», - пояснює ГА.

Як повідомлялося, проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже наявного Nord Stream. Передбачається, що його потужність другої гілки становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Планувалося завершити проєкт до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками проєкту є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому випадку підсяде на російську газову голку. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.