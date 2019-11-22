Питанням Nord Stream 2 зацікавилася європейська розвідка - Bild

Канцлер ФРН Ангела Меркель лобіювала перед Вашингтоном питання славнозвісного газопроводу з Росії до Німеччини, чим зараз зацікавилися спецслужби.

Про це в публікації, присвяченій темі Nord Stream 2, пише оглядач видання Bild Юліан Рьопке.

"У розпорядженні Bild є документ однієї західноєвропейської спецслужби, який містить серйозні звинувачення на адресу федерального уряду у зв'язку з Nord Stream 2. Згідно з ним, дочірній компанії газового концерну "Газпром" вдалося переконати уряд Німеччини провести у Вашингтоні лобістську роботу проти санкцій США щодо газопроводу Nord Stream 2", - йдеться у статті.

Зазначається, що, аби забезпечити невведення санкцій, Меркель, мовляв, особисто направила переговірника до Вашингтона, завданням якого було переконати Конгрес відкласти можливі санкції.

Санкціонування компаній, які беруть участь у будівництві, до 31 грудня 2019 року затримало б проект на п'ять років, витікає з документів спецслужби. Навіть у стадії, коли потрібно побудувати лише кілька кілометрів труби, відкликання в останню хвилину спеціалізованих компаній з Італії та Швейцарії, призвело б до "замороження" будівельних робіт та унеможливило б введення трубопроводу в експлуатацію у довгостроковій перспективі.

"Без санкцій США трубопровід буде повністю готовий до функціонування до наступної осені", - підсумовує секретна служба.

На запитання Bild, ця служба запевнила, що в таких висновках йдеться не про «тлумачення», а про "точну інформацію з перших рук".

Навесні таблоїд повідомив, що посол ФРН у Вашингтоні Емілі Хабер написала листи до кількох конгресменів США в березні цього року, включаючи впливових сенаторів Республіканської партії. У листі Хабер закликала США не посилювати політику санкцій щодо Росії. Зокрема, дипломат писала, що Берлін "стурбований тим, що Конгрес зараз розглядає питання про введення подальших енергетичних санкцій проти Росії. Ці санкції можуть вплинути на «європейську енергетичну безпеку".

З того часу, пише автор, Хабер проводила численні інші дискусії на цю тему, в тому числі 24 липня з демократом Еліотом Енгелем, членом Комітету США з питань енергетики та торгівлі. Хабер сказала йому, що санкції США проти російського газового проекту "ставлять під загрозу трансатлантичну єдність".

Міністр економіки Петер Алтмаєр також регулярно відправляє високопосадовців до США, щоб запобігти санкціям США проти Nord Stream 2 за всяку ціну.

На думку федерального уряду, підхід та аргументація щодо проєкту є абсолютно нормальними. Але ж закордонна служба ЄС бачать це в іншому світлі, пише автор.