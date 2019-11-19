Якщо вивести Nord Stream 2 з-під директиви ЄС, Газпром може стати монополістом — Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з Міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Головною темою обговорення стала енергетична безпека, Північний потік-2, а також економічне співробітництво.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Очільник українського уряду підкреслив, що Україна сподівається на повну імплементацію змін до Третього енергетичного пакета ЄС у законодавство Німеччини, а також відповідну діяльність незалежного регулятора ФРН стосовно газопроводів, які з’єднують Німеччину з третіми країнами.

“Однак ми отримуємо тривожні сигнали щодо можливого виключення Північного потоку-2 з-під дії консенсусної директиви ЄС Німецьким незалежним регулятором. Такий розвиток подій вважаю неприпустимим”, - зауважив Гончарук.

Він додав, що “у разі преференційного виведення газопроводу з-під дії Газових директив ЄС Газпром отримує можливість для зловживання своїм монопольним становищем”, - підкреслив прем’єр. Гончарук переконаний, що Північний потік-2 - це політичний, а не бізнес-проект, спрямований на посилення впливу РФ на європейські країни.

Також Гончарук нагадав, що попереду складні перемовини щодо транзиту газу: “Ми розраховуємо на те, що участь Німеччини в консультаціях сприятиме продовженню транзиту російського газу до Європи через Україну на розумних умовах та європейських практиках”, - наголосив він.

Як повідомлялося, 13 листопада німецький Бундестаг підтримав законопроєкт про внесення змін до Закону про енергетичну промисловість щодо імплементації Директиви ЄС 2019/692 про загальні правила внутрішнього ринку природного газу, яким буде регулюватися діяльність газопроводу Nord Stream 2.

Раніше німецька правляча коаліція ХДС/ХСС і СДПН розробила законопроєкт, який фактично звільняє газопровід Nord Stream 2 від обмежень, передбачених оновленою газовою директивою ЄС.

Рада ЄС 15 квітня 2019 року затвердила зміни до газової директиви ЄС про поширення європейських норм на газопроводи, що йдуть до Євросоюзу з третіх країн. Зміни передбачають заборону на те, щоб транспортуванням газу займалася та сама компанія, яка видобуває і продає його. Nord Stream 2 AG цій вимозі не відповідає.

Газопровід Nord Stream 2 будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Проєкт планувалося завершити до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт шляхом запровадження санкцій.