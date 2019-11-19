Маас прокоментував голосування Бундестагу "на захист" Nord Stream 2

Німеччина схвалила європейську газову директиву "один до одного", тому спекуляції на цій темі мають бути припинені.

Про це заявив федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Макс на спільній пресконференції з українським колегою Вадимом Пристайком у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу припинити деякі спекуляції, які були останніми днями. Німецький Бундестаг ухвалив європейську газову директиву один до одного, саме так, як ми це й обіцяли", - стверджує Маас.

Він додав, що Німеччина хоче і в майбутньому залишатися добрим і надійним партнером, підтримує український уряд на шляху продовження реформ і готова надалі стояти пліч-о-пліч з Україною скрізь, де буде потрібна підтримка.

Як повідомлялося, 13 листопада німецький Бундестаг підтримав законопроєкт про внесення змін до Закону про енергетичну промисловість щодо імплементації Директиви ЄС 2019/692 про загальні правила внутрішнього ринку природного газу, яким буде регулюватися діяльність газопроводу Nord Stream 2.

Раніше німецька правляча коаліція ХДС/ХСС і СДПН розробила законопроєкт, який фактично звільняє газопровід Nord Stream 2 від обмежень, передбачених оновленою газовою директивою ЄС.

Рада ЄС 15 квітня 2019 року затвердила зміни до газової директиви ЄС про поширення європейських норм на газопроводи, що йдуть до Євросоюзу з третіх країн. Зміни передбачають заборону на те, щоб транспортуванням газу займалася та сама компанія, яка видобуває і продає його. Nord Stream 2 AG цій вимозі не відповідає.

Газопровід Nord Stream 2 будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Проєкт планувалося завершити до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт шляхом запровадження санкцій.

Фото: dpa