Nord Stream 2: Експерт розповів про "троянських коней" Москви

Спільні дії Європейської Комісії та США все ще мають шанс зупинити або принаймні призупинити Nord Stream 2.

Таку думку виклав Бенджамін Л. Шмітт, ексрадник європейської енергетичної безпеки Державного департаменту США у статті для Harvard International Review.

Зокрема, він вважає, що Конгрес США міг би ввести в дію цільові санкційні законопроєкти, вже ухвалені майже одноголосно як Комітетом у закордонних справах Палати представників, так і Сенатом. Ухвалення Акту про захист енергетичної безпеки Європи 2019 року призупинило би будівництво Nord Stream 2, бо під санкції потрапили би компанії, які займаються прокладкою глибоководних труб для будівництва газогону.

Оновлена цього року європейська газова Директива у разі застосування до Nord Stream 2 не дозволила би Газпрому використовувати звичну монопольну модель ведення бізнесу. Саме тому Газпром зараз оскаржує нове законодавство в судах Брюсселя. "Директива про газ є ключовим фактором для послаблення впливу Nord Stream 2", - стверджує Шмітт.

Він нагадав, що стаття 11 Директиви вимагає від національного регулюючого органу приймаючої держави-члена ЄС (у даному випадку - Федерального відомства Німеччини з мереж) відмовити у сертифікації проєкту, якщо він завдає шкоди безпеці поставок для інших держав-членів або ЄС в цілому. Та навів як приклад вересневе рішення щодо трубопроводу OPAL, який є продовженням на південь труби Nord Stream 1, як прецедент з ускладнення сертифікації проекту.

Шмітт також звертає увагу, що Москва активно використовує "троянських коней" у Європі, таких як ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, ексканцлер Австрії Крістіан Керн, колишній міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель, ексофіцер Штазі (Служби безпеки НДР — ред.) Маттіас Варніг - нинішній генеральний директор газопроводу. Та наголошує, що Європу мав би турбувати "Шредеризований статус кво".

Експерт підкреслює, що наразі є нагальна потреба в тому, щоби Конгрес посилив підтримку національної безпеки України та наступ на стратегічну корупцію Росії шляхом придушення просування Nord Stream 2.