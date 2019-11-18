Nord Stream 2 є політичним проєктом і загрожує всій Європі — Гончарук

Газопровід Nord Stream 2 є політичним проєктом і становить загрозу для всієї Європи.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Twitter, вітаючи в Україні голову Сейму Литви Віктораса Пранцкетіса.

"Вітаю голову Сеймаса Литви в Україні. Наші країни мають спільні позиції щодо енергетичної безпеки, зокрема в питанні “Північного потоку-2”. Це політичний проєкт, і дуже важливо зупинити його руйнівний вплив, адже йдеться про безпеку усієї Європи", - написав Гончарук.

Як повідомлялося, газопровід Nord Stream 2 будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Проєкт планувалося завершити до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт шляхом запровадження санкцій.

13 листопада Бундестаг підтримав законопроєкт про внесення змін до закону про енергетичну промисловість щодо імплементації Директиви ЄС 2019/692 про загальні правила внутрішнього ринку природного газу, яким буде регулюватися діяльність газопроводу Nord Stream 2.