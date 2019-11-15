Nord Stream 2: Польща обіцяє "юридичні кроки" проти Німеччини у разі загрози безпеці

Варшава може застосувати юридичні кроки щодо Берліна у випадку, якщо Німеччина не враховуватиме інтереси Польщі при імплементації газової директиви ЄС у ФРН щодо Nord Stream 2.

Про це заявив у Варшаві голова польської нафтогазової компанії PGNiG Пьотр Возняк, інформує Biznesalert.pl.

"Якщо, на нашу думку, не буде здійснено глибокий аналіз впливу інвестиції на ринок і безпеку суміжних країн (у рамках імплементації газової директиви ЄС у Німеччини щодо регулювання Nord Stream 2 - ред.), то ми залишаємо за собою можливість застосувати відповідні юридичні кроки", - зазначив Возняк.

Він пояснив, що у газовій директиві ЄС є норма про те, що при будь-яких кроках щодо Nord Stream 2 національний регулятор має брати до уваги безпеку постачання і вплив на конкурентність ринків суміжних країн.

За його словами, якщо Німеччина дотримуватиметься цього положення, то Польща почуватиметься безпечно.

Возняк додав, що Варшава вже реагувала на відсутність такого аналізу у випадку газопроводу OPAL (наземне продовження Nord Stream 2 територією Німеччини – ред.).

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Як повідомлялося, 13 листопада німецький Бундестаг підтримав законопроєкт про внесення змін до Закону про енергетичну промисловість щодо імплементації Директиви ЄС 2019/692 про загальні правила внутрішнього ринку природного газу, яким буде регулюватися діяльність газопроводу Nord Stream 2.

Раніше німецька правляча коаліція ХДС/ХСС і СДПН розробила законопроєкт, який фактично звільняє газопровід Nord Stream 2 від обмежень, передбачених оновленою газовою директивою ЄС.

Рада ЄС 15 квітня 2019 року затвердила зміни до газової директиви ЄС про поширення європейських норм на газопроводи, що йдуть до Євросоюзу з третіх країн. Зміни передбачають заборону на те, щоб транспортуванням газу займалася та сама компанія, яка видобуває і продає його. Nord Stream 2 AG цій вимозі не відповідає.

Газопровід Nord Stream 2 будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Проєкт планувалося завершити до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт шляхом запровадження санкцій.