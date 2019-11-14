Зеленський обговорив Nord Stream 2 із Туском
Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба глави Української держави.
“Окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі та ситуація з реалізацією проєкту Nord Stream 2. Співрозмовники погодилися щодо важливості безумовного дотримання всіма державами – членами Європейського Союзу енергетичного законодавства ЄС”, - ідеться в повідомленні.
Сторони також обговорили перебіг реалізації домовленостей 21-го саміту Україна – ЄС. Як зазначили в ОП, Президент Євроради привітав активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
У свою чергу, Президент України подякував Дональду Туску за вагому особисту роль у розвитку співпраці між Україною та ЄС під час його перебування на посаді президента Європейської Ради та побажав успіхів у подальшій діяльності.
Зі свого боку, Туск запевнив у своїй незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій державі.