Зеленський обговорив Nord Stream 2 із Туском

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Дональдом Туском питання енергетичної безпеки Європи та будівництва Nord Stream 2.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба глави Української держави.

“Окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі та ситуація з реалізацією проєкту Nord Stream 2. Співрозмовники погодилися щодо важливості безумовного дотримання всіма державами – членами Європейського Союзу енергетичного законодавства ЄС”, - ідеться в повідомленні.

Сторони також обговорили перебіг реалізації домовленостей 21-го саміту Україна – ЄС. Як зазначили в ОП, Президент Євроради привітав активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

У свою чергу, Президент України подякував Дональду Туску за вагому особисту роль у розвитку співпраці між Україною та ЄС під час його перебування на посаді президента Європейської Ради та побажав успіхів у подальшій діяльності.

Зі свого боку, Туск запевнив у своїй незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій державі.