У бізнес-колах ФРН заявляють, що потрібен як Nord Stream 2, так і транзит через Україну

Німеччина потребує поставок газу усіма можливими шляхами, включаючи український транзит.

Про це заявив журналістам голова правління Східний комітет німецької економіки (OAOEV) Олівер Гермес 14 листопада в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам потрібен як Nord Stream 2, так і транзит через Україну для диверсифікованого забезпечення Німеччини природним газом", - заявив голова OAOEV з огляду на переговори між Росією та Україною за посередництва ЄС щодо нового контракту на транзит газу.

Він додав, що "нам потрібен у цьому питанні позитивний результат до кінця року".

При цьому керівник структури, яка відома своєю підтримкою Nord Stream 2, заявив, що німецький бізнес вітає "позитивний розвиток європейсько-російського газопровідного проєкту".

"Як для європейських споживачів, так і для європейської економіки це покращує перспективи додаткового імпорту газу і, отже, стабільних цін на енергоресурси", - сказав голова OAOEV.

Цей проєкт, за його словами, потрібен, як і транзит газу через Україну, щоб компенсувати втрати голландського видобутку газу та зростаючий попит після відмови Німеччини від вугілля та атомної енергетики.

Утім, визнав він, у ЄС все ще точаться суперечки щодо того, наскільки будуть заповнюватися трубопровід та пов'язані з ним трубопроводи.

Як повідомлялося, 13 листопада Бундестаг підтримав законопроєкт про внесення змін до закону про енергетичну промисловість щодо імплементації Директиви ЄС 2019/692 про загальні правила внутрішнього ринку природного газу, яким буде регулюватися діяльність газопроводу Nord Stream 2.

Рада ЄС 15 квітня 2019 року затвердила зміни до газової директиви ЄС про поширення європейських норм на газопроводи, що йдуть до Євросоюзу з третіх країн. Зміни передбачають заборону на те, щоб транспортуванням газу займалася та сама компанія, яка видобуває і продає його. Nord Stream 2 AG цій вимозі не відповідає.

Газопровід Nord Stream 2 будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Проєкт планувалося завершити до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт шляхом запровадження санкцій.