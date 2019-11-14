Європа готується до газової кризи через дії Росії – віцепрезидент PGNiG

Країни Центрально-Східної Європи готуються до можливої газової кризи, викликаної діями Росії, і тому намагаються по максимуму заповнити свої газосховища.

Про це заявив у четвер під час пресконференції у Варшаві віцепрезидент польської нафтогазової компанії PGNiG Мацей Возняк.

“Ще ніколи країни Центрально-Східної Європи не мали газосховищ, заповнених на 100%, на німецькому ринку це було, як правило, 60%. Європа чекає на кризу, яку знову може викликати постачальник зі сходу (Росія - ред.), і так готується до цієї кризи”, - зазначив Возняк.

На його переконання, Європа готується до ситуації, коли одних лише ринкових кроків буде недостатньо для залагодження можливої кризи.

Він зазначив, що PGNiG хоче мати у своїх газосховищах на понад півмільярда кубометрів газу більше. За його словами, польська компанія вже накопичила також 400 млн кубометрів газу в Україні.

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Як повідомляв Укрінформ, голова правління Газпрому Олексій Міллер на нещодавній зустрічі з уповноваженим уряду ФРН з транзиту газу через Україну Георгом Графом Вальдерзеє назвав умови для нового контракту щодо транзиту: відмова від судових позовів і відновлення закупівель російського газу.

У Газпромі також заявили, що в рамках імплементації положень Третього енергетичного пакету ЄС у національне законодавство України необхідно, “зокрема, забезпечити реальну незалежність національного регулятора і створити сертифікованого незалежного газотранспортного оператора”. Газпром називає термін до 1 січня 2020 року. Якщо ці положення не будуть імплементовані в національне законодавство, Газпром “готовий до продовження на перехідний період чинного транзитного контракту з урахуванням актуальних ринкових умов”.